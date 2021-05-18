بعد قرار 'المتحدة' وقف التعامل معه.. أول ظهور لـ محمد سامي ومي عمر

تواجد المخرج محمد سامي، و الفنانة مي عمر وذلك خلال زيارتهما للنائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ووالدة المخرج، اليوم.





وكانت قد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه قد تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.



