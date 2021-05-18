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بعد قرار 'المتحدة' وقف التعامل معه.. أول ظهور لـ محمد سامي ومي عمر

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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تواجد المخرج محمد سامي، والفنانة مي عمر وذلك خلال زيارتهما للنائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ووالدة المخرج، اليوم.

وكانت قد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه قد تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.

يذكر أن محمد سامي أخرج هذا العام مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، وعدد من النجوم، وسبق له تقديم العديد من الأعمال مع شركة المتحدة للإنتاج الفني.

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