الأكاديمية الوطنية للتدريب تشارك في مبادرة إعادة الإعمار في قطاع غزة

تنفيذًا لتوجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المبادرة المصرية المخصصة لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة؛ ستقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب بتسخير كافة إمكاناتها لدعم تطوير الكوادر البشرية الشابة بدولة فلسطين وتأهيلهم بالبرامج المختلفة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع كبريات المؤسسات الدولية لتمكينهم من الوقوف على أحدث مستجدات الإدارة والقيادة والتكنولوجيا وغيرها من الموضوعات والأنشطة المخصصة لتدريب الكوادر القيادية؛ ليمتد قطار التنمية من مصر إلى فلسطين.





سيتم تخصيص عدد 5 منح كاملة في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الرابعة؛ ليتم تدريب الأشقاء الفلسطينيين جنبًا إلى جنب مع أشقائهم المصريين، كما سيتم إتاحة برنامج تدريبي على مهارات القيادة والإدارة لعدد 200 متدرب من الأشقاء الفلسطينيين عبر المنصة الإلكترونية للأكاديمية، كذلك سيتم التنسيق مع الأطراف المعنية لتنفيذ برنامج تدريبي للكوادر الفلسطينية بالأكاديمية الوطنية للتدريب.



عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:



أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.