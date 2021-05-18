Advertisements

سفير فلسطين بمصر يطلع نواب تنسيقية شباب الأحزاب على تطورات العدوان الغاشم

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
محمد المسلمى
Advertisements
استقبل سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، وفدا برلمانيا من ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المؤلفة من ٤٨ عضو من مجلسي النواب والشيوخ المصري لإعلان التضامن والتأييد مع الشعب الفلسطيني في صموده ومقاومته للعدوان الهمجي الذي يشن من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، وللتعبير عن تضامن الموقف المصري الشعبي إلى جانب الموقف الرسمي تجاه القضية الفلسطينية، وذلك اليوم الثلاثاء في مقر السفارة بالقاهرة.

مثل الوفد البرلماني عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب طارق الخولي، وأمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب النائب أحمد مقلد، وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب محمد تيسير مطر.

وثمن السفير دياب اللوح الموقف المصري الرسمي والبرلماني والنقابي والشعبي مؤكدًا أن الموقف المصري أثبت كالعادة أن مصر هي السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على محورية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والتي تعتبرها مصر امتدادا لأمنها القومي وتحرص دومًا على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأطلع السفير دياب اللوح البرلمانيين المصريين على اعتداءات اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، محملا إياها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التدهور الحاصل في الأوضاع بسبب جرائمها الممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، حيث تسارع وتيرة تصعيد العدوان الإسرائيلي بشكل وحشي ضد الشعب الفلسطيني في غزة ومدينة القدس، مشيرًا إلى ارتكاب جرائم حرب مكتملة الأركان ومجازر دموية في قطاع غزة تحصد الأرواح وتشرد الأسر والعائلات، مستهدفة المدنيين والمباني السكنية والبنية التحتية والمقرات الإعلامية بشكل مُمنهج.

وطالب السفير دياب اللوح بضرورة تعزيز صمود المقدسيين على أرضهم في الشيخ جراح وعدم تهجيرهم قسرا، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية واحترام قدسيتها لأن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك خط أحمر، وطالب بإيقاف جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين على أهالي الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على أرضه.

ومن جهتهم أبلغ أعضاء الوفد تضامنهم وتوفير الدعم الكامل من تنسيقية الأحزاب والبرلمان المصري للشعب الفلسطيني ضد الآلية العسكرية الصهيونية المتغطرسة، ورفضهم لكافة المحاولات والجرائم التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدين أنهم يقفون خلف القيادة المصرية في دعمها الدائم لجهود حماية ومساندة الشعب الفلسطيني، ومخاطبة المجتمع الدولي لإيقاف العدوان الاسرائيلي الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته فى إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى، ودعم الجهود المصرية لوقف العدوان في غزة والقدس، والذى من شأنه حقن دماء الأبرياء، مؤكدين أن قضية فلسطين هي قضية العرب جميعًا ومدينة القدس جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

جدير بالذكر تقدم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب لرئيس مجلس البرلمان المصري أول أمس لمناقشة مستجدات الوضع الفلسطينى فى ظل العدوان الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلى لبحث آليات الدعم المقدم من الدولة الفلسطينية للأشقاء في فلسطين خلال فترة العدوان وبحث آليات التنسيق مع الشُعَب البرلمانية الموازية فى الدول العربية وغيرها من دول العالم لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وكذلك أصدر مجلس النواب المصري بيانا حين اندلعت الهجمات على المسجد الأقصى مطالبين المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بمدينة القدس الشريف، ومعتبرين التهجير القسري للعائلات الفلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان وانتهاك صريح للمواثيق الدولية، وأن قضية فلسطين هي قضية العرب جميعًا ومدينة القدس جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولن توجد دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس العربية.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 23 ساعة

الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ يوم

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 19 ساعة

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

12:31 م

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله