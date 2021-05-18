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رواد السوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة اللهجة للعميلين حسام بهجت وجمال عيد

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
الفجر
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وجه رواد سيوشال ميديا رسالة شديدة اللهجة الي العملاء الخونة عبدة الدولار جمال عيد وحسام بهجت.

وقال النشطاء عبر تويتر "جمال عيد وحسام بهجت بدرجة الدكتوراه.. فهما لا يكلان ولا يملان من تبنى فكرة من مواقف جماعة الإخوان الإرهابية والدفاع عنها وعن عناصرها والمطالبة بالإفراج عنهم رغم تورطهم في قضايا القتل والترويع وأياديهم مخضبة بدماء الشهداء، متسائلين ما سر وراء ذلك ؟.

وأضاف آخر "الإجابة بأختصار..المصالح بتتصالح..وجمال وحسام بيعرضوا خدماتهم يمكن يمولوهم بحفنة من الدولارات".

واستكمل النشطاء "لم ولن نندهش فكلاهما بدون مبادئ..فبرغم أن جماعة الإخوان مختلفةً في الأفكار والتوجيهات تمامًا عنهما، إلا أنهما يرتميان في أحضانها فكل ما يهمهم هو الدولار، متابعين فهذا هو سلوك المتلونين سياسيا كالحرباء تتلون علي كل الوجوه".

واختتم النشطاء " لا فائدة ترجي منكما..يا عملاء الشيطان وخونة الأمة المصرية التي تعي تمامًا أهدافكم لنشر الفوضي..ولكن هيهات هيهات لما تتمون".

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