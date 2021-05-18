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'الإعلاميين' تشيد بمبادرة الرئيس السيسي بإعادة إعمار قطاع غزة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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أشاد مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عُقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد نقيب الإعلاميين في بيان له، أن مصر مساندة للدولة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، وهو ما بات واضحًا في موقفها الرسمي من الأحداث الأخيرة، التي قدمت خلالها كل الدعم للفلسطينين من فتح معبر، رفح واستقبال المستشفيات المصرية للجرحى والمصابين، وتقديم إجراءات العلاج اللازمة لهم.


وأشار نقيب الإعلاميين، إلى أن عملية الإعمار دليل واضح على الموقف المصري القوي في مساندة القضية الفلسطينية، وأن مصر كانت ومازالت هي المدافع الرئيسس عن القضية الفلسطينية، وحقوق الأشقاء الفلسطينين المشروعة، قي إقامة دولتهم والتمتع بكافة حقوقهم.

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