منذ تولي السيسي.. كيف ساهمت "الإسكان" في تنمية محافظة أسيوط؟

تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا لمحافظات الصعيد، إذ تسعى الحكومة جاهدة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف محافظات الجمهورية بشكل عام، وفى محافظات الوجه القبلى وصعيد مصر بشكل خاص، نظرا لما عانته تلك المحافظات من إهمال جسيم على مدى عقود، وهو ما كان دافعا لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بها، والتوجيه المستمر بتنميتها، وتوفير كل ما يحتاج إليه مواطنوها من خدمات.



وعلى خطى الرئيس وتوجيهاته، تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق التنمية المستهدفة فى تلك المحافظات، والتى تأتى متماشية مع استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تنمية المحافظات كافة، فى جميع القطاعات، وخصوصا القطاعات الحيوية التى تمس احتياجات المواطن البسيط، والتى تكفل له الحق فى أن يعيش بشكل يليق بآدميته، ويمنحه حقه فى الحياة الكريمة، من خلال توفير كل احتياجاته، ومنحه كل حقوقه



ومن بين القطاعات التى استثمرت فيها الدولة المصرية، قطاع الإسكان، الذى ساهم إلى حد كبير فى تنمية محافظات الصعيد، من خلال إقامة المشروعات المختلفة، التى تكفل للمواطنين الحق فى المسكن المناسب، وتنتشلهم من المناطق الخطرة وغير الآمنة، ومن المنازل الآيلة للسقوط.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" كيف ساهمت وزارة الإسكان فى تنمية محافظة أسيوط:



- بلغت جملة الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة أسيوط، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر عام 2014 وحتى الآن، 17.307 مليار جنيه.



- وجهت استثمارات وزارة الإسكان بأسيوط لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدن القائمة والقرى بالمحافظة، وبمدينة أسيوط الجديدة، ومدينة ناصر الجديدة.



- تم استثمار 10.156 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مختلفة لتطوير المدن القائمة بالمحافظة.



- تم وجارٍ تنفيذ 56 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى بالمدن والصرف الصحى بالقرى.



- بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمحافظة أسيوط منذ عام 2014 حتى الآن، 8233 وحدة سكنية.



- تم تطوير منطقة غير آمنة، بجانب مشروعات تطوير القرى، وتأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية.



- تطوير 19 مركزا للشباب.



- إنشاء 7 مراكز خدمة اجتماعية.



- جارٍ رفع كفاءة 4 مجارز هي مجازر ديروط، ومنقادة، ومنفلوط، والغنايم.



- تم تنفيذ محور ديروط الفرافرة بطول 310 كيلومترات، بتكلفة 1.715 مليار جنيه.



- تم تنفيذ محور هضبة أسيوط الغربي، بطول 22.6 كيلومتر، بتكلفة 1.44 مليار جنيه، ويربط مدينة أسيوط ومطار أسيوط مارا بمدينة ناصر الجديدة، ويختصر مسافة الرحلات بين مدينة أسيوط وكل من الطريق الصحراوى الغربى ومطار أسيوط، ويخدم النشاط السياحى والموقع المتميز للهضبة، والذى يرتفع بحوالى 180 مترا عن مدينة أسيوط.



- بلغ إجمالى ما تم إنفاقه من 2014 حتى الآن، بمدينة أسيوط الجديدة، 4.371 مليار جنيه.

فى قطاع الإسكان، تم إنشاء 16092 وحدة سكنية، بتكلفة بلغت 1.733 مليار جنيه.

فى قطاع الخدمات، تم إنشاء 126 مبنى خدميا، بتكلفة 0.546 مليار جنيه.

فى قطاع الطرق، تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية 0.762 مليار جنيه.

في قطاع المرافق، تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 1.330 مليار جنيه.



- بلغ إجمالى ما تم إنفاقه، بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، 2.780 مليار جنيه.

فى قطاع الإسكان، تم إنشاء 4224 وحدة سكنية، بتكلفة بلغت 1.28 مليار جنيه.

فى قطاع الخدمات، تم إنشاء 6 مبانٍ خدمية، بتكلفة 40 مليون جنيه.

فى قطاع الطرق، تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية 750 مليون جنيه.

فى قطاع المرافق، تم تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمساحة 1600 فدان شاملة الخط الناقل والمأخذ والمرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب، بتكلفة 710 ملايين جنيه.