بعد اعتماد جداول الامتحانات.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، جداول امتحانات الدبلومات الفنية بجميع نوعياتها "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" للدور الأول من العام الدراسى الحالي 2020 - 2021.



وتعقد الامتحانات في ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، بين مصابين ووفيات.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كل ما تريد معرفته عن امتحانات الدبلومات الفنية



اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية بجميع نوعياتها "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" وذلك للدور الأول للعام الدراسى الحالي 2020 - 2021.



ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق5 يونيو 2021، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021.



وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021.



بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب وطالبة، بمختلف النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تعليم وتدريب مزدوج"، يؤدون الامتحانات داخل 3081 لجنة امتحانية مقسمة على النحو التالي:



1506 لجان صناعي.



1196 لجنة تجاري.



288 لجنة زراعي.



91 لجنة فندقي.



وأكدت الوزارة على أنه تم التنبيه مشددًا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان، وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.



كانت الوزارة قد أصدرت عددا من القرارات، المنظمة لضوابط تقييم طلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني، خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، على النحو التالي:



- بالنسبة لسنوات النقل بمدارس التعليم الفني، ينتهي العام الدراسي بنهاية امتحانات شهر أبريل 2021.



- بالنسبة لسنوات النقل بالمدارس الفنية التي تطبق المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، يتم استكمال تدريب الطلاب على الجدارات التي لم يتم الانتهاء منها حتى بدء إجازة عيد الفطر المبارك، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على الطلاب والعاملين بمدارس التعليم الفني، على أن يتم ترحيل أية وحدات لم يتم البدء في دراستها إلى ما قبل بداية العام الدراسي المقبل إذا ما دعت الحاجة لذلك.



- بالنسبة للطلاب الذين لهم امتحانات تكميلية، والطلاب المتقدمين على نظام العمال في سنوات النقل، تقوم المديريات التعليمية بتحديد مواعيد الامتحانات الخاصة بهم على أن تكون خلال شهر مايو 2021، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على الطلاب والعاملين بمدارس التعليم الفني.



- بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول 2021، يتم استكمال الدراسة طبقًا للنظام المتبع حاليًا، وتعقد الامتحانات العملية والتحريرية طبقًا للمواعيد المحددة سلفًا، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظًا على الطلاب والمعلمين بلجان سير الامتحان ولجان تقدير الدرجات بامتحانات الدبلومات الفنية.