الإحصاء: 15.6 % انخفاضا بعدد العاملين الأجانب بقطاعات للدولة





أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 1172 ليبلغ أجنبيا (منهم 1041 ذكرا بنسبة 88.8% 131 إنثى بنسبة 11.2% ) عام 2020 مقابل 1388 أجنبيا عام 2019 بنسبة انخفاض 15.6% ويرجع ذلك للظروف الصحية التي أثرت على العالم بسبب جائحة كوفيد 19 .





وأوضح الإحصاء اليوم الثلاثاء في " النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2020 "-أن الدول الأوروبية تمثل العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2020 حيث بلغ 673 أجنبيا بنسبة 57.4% تليها الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 232 أجنبيا بنسبة 19.8 %.





بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا نيوزيلاندا غينيا الجديدة... الخ) أقل الأعداد حيث بلغ عددهم 31 أجنبيا فقط بنسبة 2.6%. ويمثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 907 أجانب بنسبة 77.4% يليهم الحاصلين على مؤهل أقل من الجامعي بعدد 138 أجنبيا بنسبة 11.8%.





يمثل الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 742 أجنبيا بنسبة 63.3% يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 286 أجنبيا بنسبة 24.4% يليها الفنيون ومساعدو الاخصائيين حيث بلغ عددهم 110 أجانب بنسبة 9.4% من إجمالي عدد الأجانب.





وأشار إلى أن العاملين الأجانب بالقطاع العام / الأعمال العام استحوذوا على العدد الأكبر حيث بلغ عددهم 548 أجنبيا بنسبة 46.8% (معظمهم يعملون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية) يليهم العاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 309 أجانب بنسبة 26.4 %.





وبلغ عدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 934 أجنبيا بنسبة 79.7% في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 238 اجنببا بنسبة 20.3% عام 2020.



