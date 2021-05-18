برلماني: تقديم مصر 500 مليون دولار لإعمار غزة دليل على مساندة القضية الفلسطينية

أشاد الدكتور سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة باريس، تقديم مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، معتبرا ذلك دليل واضح على مساندة القضية الفلسطينية، وأنها على رأس أولويات الدولة المصرية.



وطالب سوس، في بيان له اليوم المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته اتجاه الأحداث الجارية ومطالبة الكيان الصهويني بوقف عمليات القتل فورًا وقبول المساعي المصرية التي تهدف للتهدئة وذلك حتى لا تتفاقم الأمور أكثر من ذلك، بجانب أنها تمثل تهديدا كبيرا لأمن واستقرار المنطقة وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين.



كما طالب عضو مجلس النواب، الدول العربية مساندة الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة ووضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بالإضافة إلي المشاركة في عملية إعادة الإعمار، مشدا بصمود الفلسطينين والدفاع عن قضيتهم في إنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة.



وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن أيضا، بتحركات الدولة المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلي من فتح معبر رفح لاستقبال المصابين من قطاع غزة، وتقديم المساعدات الطبية، موضحا أن موقف مصر الراسخ نحو القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، والتاريخ ملئ بالمواقف المصرية المساندة للقضية الفلسطينية.