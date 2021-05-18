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تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي استعدادًا لمواجهة صن داونز

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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خاض الثنائي سعد الدين سمير وعلي معلول لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر في بريتوريا بجنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز.

ويخوض الثنائي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة حيث يعاني سعد سمير من الإصابة في العضلة الضامة تعرض لها في مبارة الفريق الأحمر أمام الجونة في بطولة الدوري الممتاز، فيما يعاني معلول من الإصابة في العضلة الخلفية منذ مباراة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقام الثنائي بأداء تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر الأول في بريتوريا تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب في مصر حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن

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