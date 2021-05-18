"الأطباء" ترحب بالتوجيهات الرئاسية لدعم الشعب الفلسطيني

رحبت نقابة أطباء مصر بكل قرارات وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني سواء بقراره الأخير الذي صدر اليوم بتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالإشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.



كما رحبت بتوجيهات سيادته السابقة بفتح معبر رفح البري لاستقبال الجرحى والمصابين وتجهيز المستشفيات المصرية، وتسخير إمكانيات هيئة الإسعاف لنقل المصابين وإرسال شحنات المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.