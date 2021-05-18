كلوب يشيد بمحمد صلاح وأليسون قبل مواجهة ليفربول وبيرنلي

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالمصري محمد صلاح لاعب الريدز وذلك قبل مباراة الفريق غدًا أمام بيرنلي في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد قال كلوب :"أعلم مدى إلتزام صلاح للفريق والنادي، لست بحاجة للصور لأراها، انه يعمل بجهد كبير هنا لأجلنا. انه يساعدنا كثيرًا وآمل ان يبقى كما هو بالمباراتين القادمتين".

وأضاف :"لم أشكّ ابدًا بحب صلاح وانتمائه لهذا النادي ولزملائه، وأعرف مقدار حب صلاح لهذا النادي وعزيمته تراها على وجهه".

وتطرق للحديث عن هدف الحارس أليسون في مرمى ويست بروميتش ألبيون والذي منح فريقه نقاط المباراة قائلا :"لم أشاهد هدفًا بكثرة مثل هذا الهدف لكن نحن لسنا قريبين حتى من هدفنا الرئيس لأننا نعلم جيدًا صعوبة العثرات التي أمامنا".

وأوضح :"لم يسهل هدف اليسون المهمة لكنه ساهم بتغيير المزاج وأبقانا بالسِباق، كانت لحظة مميزة".

وأشار :"عند تسجيل أليسون لم يفكر أحد بشأن المباراتين القادمتين، بكرة القدم عندما تتلقى العثرات فأنت تتأثر بذلك كثيرًا لذا عندما تحصل على لحظة كبيرة يجب ان تتفاعل معها ايضًا".

وأردف :"بالنسبة لنا دوري الأبطال هي بطولة مهمة جداً جداً ولا أريد الحديث عنها الآن لأننا سنواجه بيرنلي، لا أحب الحديث عن أمور بخلاف المباراة فهذا لا يعتبر احترامًا للخصم".