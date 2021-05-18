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برلماني: مصر تقدم كل الدعم للقضية الفلسطينية.. وإعمار غزة قرار يدعو للفخر

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يثبت يوما تلو الآخر انحيازه للقضايا العربية وفى القلب منها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن قرار الرئيس السيسى اليوم بتخصيص 500 مليون دولار لإعمار قطاع غزة يأتي استمرارا للجهود والتحركات المصرية لدعم أشقائنا في فلسطين.

وأضاف محسب أن مصر منذ بداية العدوان على فلسطين كان لها العديد من التحركات الدبلوماسية والاتصالات من اجل وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين كما مثلت مصر ضغطا دوليا كبيرا على الكيان الصهيوني بسبب الاعتداءات الأخيرة موضحا أن موقف مصر ثابت وسيظل بدعم القضية الفلسطينية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تدرك جيدا أهمية الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية وضمان الحقوق المشروعة لأشقائنا في فلسطين وترى أن هذا الامر هو الخطوة الأهم في سبيل تحقيق السلام والاستقرار داخل المنطقة.

ولفت محسب إلى أن قرار الرئيس السيسى بتخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة يدعو للفخر والاعتزاز بما تقدمه القيادة السياسية المصرية من جهود لدعم القضية الفلسطينية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.

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