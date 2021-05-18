الاقتصاد الياباني ينكمش بنسبة 5.1% في الربع الأول













أظهر تقرير حكومي اليوم ، الثلاثاء، أن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي بلغ 5.1% في الربع الأول من هذا العام، فيما تضرب موجة أخرى من الإصابات بفيروس كورونا المدن الكبرى في البلاد.





وشهدت اليابان أول انكماش في ثلاثة أرباع حيث إن 10 مقاطعات من بينها طوكيو كانت تحت حالة الطوارئ المفروضة بسبب كوفيد - 19 خلال الفترة من يناير إلى مارس.





وكانت القراءة أسوأ من الانكماش الذي توقعه المحللون الذين استطلعت صحيفة "بيزنس ديلي" آراءهم بنسبة 6ر4%، وجاءت بعد نمو بنسبة 11.6% في الربع الأخير من عام 2020.





وأفاد مكتب مجلس الوزراء بأن استهلاك القطاع الخاص، وهو عنصر رئيسي من عناصر الناتج، انخفض بنسبة 1.4% على أساس فصلي في الفترة من يناير إلى مارس، بعد زيادة بنسبة 2.2% في الربع السابق.





وقال المكتب، إن استثمارات الشركات انخفضت أيضا بنسبة 1.4% فى الربع الأول مقارنة بنمو نسبته 4.3% فى فترة الأشهر الثلاثة السابقة.