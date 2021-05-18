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الحريري: نتطلع لتصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج العربي

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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علق سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني عن الأزمة التي أثارها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبي، قائلا:"أن وهبي أثرة جديدة الى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية، وإن كان هذا الكلام يمثل محورًا معينًا في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، فانه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الاشقاء في الخليج العربي ويرفضون الافراط المشين في الاساءة لقواعد الاخوة والمصالح المشتركة".

وتابع "الحريري"، خلال تغريدات له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الكلام الذي اطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي إعتمدها وزراء العهد، وتسببت باوخم العواقب على لبنان ومصالح ابنائه في البلدان العربية".

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وهبي الخليج العربي الحريري

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