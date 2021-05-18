توريد 155 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ





قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية عادل الهابط إنه تم توريد 155 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع منذ بداية موسم التوريد في 20 أبريل الماضي وحتى صباح اليوم /الثلاثاء/.





وأضاف مساعد وكيل الوزارة - في بيان صادر اليوم - أن استلام الأقماح المحلية خلال الموسم الحالي يتم من خلال 20 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ .





وأشار الهابط إلى متابعة محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة وكيل وزارة التموين عماد عبد الغني حبيب لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها، وشدد المحافظ على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية .



