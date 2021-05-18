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تداول 197 شاحنة و1900 طن بضائع عامة بموانيء البحر الأحمر

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
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ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر ، اليوم الثلاثاء، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانيء الهيئة، شملت 197 شاحنة و1900 طن بضائع، حيث شملت حركة الواردات 1800 طن بضائع و109 شاحنات، وحركة الصادرات 100 طن بضائع و88 شاحنة.

وأضافت الهيئة ، في بيان اليوم، أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "دليلة"، وغادرته سفينتا "محبة" و"نما اكسبريس"، وشهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة "سينا".

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