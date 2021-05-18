موقف علي معلول من المشاركة مع الأهلي أمام صن داونز

تحدث الجهاز الطبي للنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن موقف الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، من اللحاق بمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.





وقال أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي، لموقع ناديه أن فرص مشاركة علي معلول أمام صن داونز صعبة، وسيكون متاحا تحت تصف الجهاز الفني في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان.





وأضاف طبيب: "معلول سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ابتداء من غدٍ، كما أجرى أشعة رنين قبل السفر من القاهرة أكدت التئام موضع الإصابة بشكل كامل، والفترة المقبلة ستشهد تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة في البرنامج الخاص به من خلال مشاركته في جزء من المران الجماعي".



