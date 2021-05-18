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كلوب: إخلاص صلاح لفريقه لا يحتاج لبرهان

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أنه يثق  في إخلاص الدولي المصري محمد صلاح لفريقه، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يتعلق برد فعل أو إحتفال بفوز فريقه بطريقة حماسية.



 وقال كلوب في تصريحات صحفية: "أعرف مدى التزام صلاح تجاه هذا الفريق وهذا النادي، ولست بحاجة إلى احتفال بهدف لمعرفة ذلك، فهو يبذل قصارى جهده مع ليفربول، ولم أكن أشك في حبه لهذا النادي ولزملائه".

وتابع: "صلاح مفيد للغاية لنا ونأمل أن يستمر تألقه بالمباراتين الأخيرتين".

يذكر أن الفرعون المصري سجل هدفا تعادل به ليفربول مع وست بروميتش ألبيون قبل أن يحرز أليسون بيكر هدفا تاريخيا اقتنص الفوز للريدز في اللحظات الأخيرة ليظهر الدولي المصري سعادة بالغة في الاحتفال بهذا الهدف.

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ليفربول كلوب صلاح الدوري الإنجليزي

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