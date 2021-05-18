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أهلي جدة يستبعد نجم الفريق حتى نهاية الموسم

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أن إدارة النادي الأهلي السعودي قررت استبعاد السنغالي مباي نيانغ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة في مباريات الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة الرياضية أن مصادر خاصة كشفت لها أن القرار جاء بعد موافقة مدرب الفريق، الروماني لاورينتو ريجيكامب، حيث جرى الاتفاق بين الجهازين الفني والإداري على استبعاد اللاعب بسبب ضعف جاهزيته البدنية، إضافة إلى عدم تقديم مستويات مميزة خلال المباريات التي شارك فيها.

ولن يكون نيانغ متواجداً ضمن معسكر الفريق بدءاً من المباراة المقررة أمام الهلال غداً الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى استبعاده من مواجهتي أبها والاتفاق.

وكان الأهلي تعاقد مع نيانغ في فترة التسجيل الشتوية الماضية بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

كذلك ذكرت صحيفة الرياضية أن مصادر كشفت لها أن الفحوصات الطبية التي خضع لها علي لاجامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أثبتت تعرضه لتمزق في العضلة الضامة ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين سبعة وعشرة أيام.

وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف أملا في العودة إلى المشاركة مع الفريق في المباراة الأخيرة له بالدوري، والمقررة أمام الاتحاد في 30 مايو (أيار) الجاري.

وكان اللاعب تعرض للإصابة مطلع الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام العين في 14 مايو (أيار) الجاري، مما اضطر المدرب البرازيلي مانو مينيزيس لاستبداله والدفع بالظهير الأيسر عبد الرحمن العبيد بدلاً منه.

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