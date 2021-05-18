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الرئيس الفلسطيني يشارك في الجلسة الطارئة للبرلمان العربي

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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يعقد البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، جلسة طارئة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدًا الأربعاء، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة لحرمة المسجد الأقصى وعدوانه الغاشم على قطاع غزة.

ومن المقرر أن يشارك محمود عباس، رئيس دولة فلسطين في هذه الجلسة، وسيلقي كلمة يستعرض خلالها مستجدات الأوضاع في فلسطين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية وعدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما سيشارك في الجلسة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حيث يلقي كلمة حول تلك التطورات وآليات مواجهة هذا العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني.

هذا وتبحث الجلسة الطارئة للبرلمان العربي الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في كافة الأراضي الفلسطينية فضلًا عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

على صعيد آخر، عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي اليوم اجتماعها الطارئ ناقشت خلاله جدول أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي ومشروع القرار المزمع صدوره غدا.

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الكلمات المفتاحية

قطاع غزه الشيخ جراح الرئيس الفلسطيني البرلمان العربي

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