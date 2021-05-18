تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تأسيس تنظيم جند الله لأول يونيو

قررت الدائرة 3 ارهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تأسيس "تنظيم جند الله"، فى تورطهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الشرطة والجيش بمدن محافظات القناة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات.. لجلسة 1 يونيو المقبل لإحضار المتهمين المحبوسين من محبسهم وأمرت المحكمة بتغريم المتسبب في عد إحضارهم مبلغ 500 جنيه.



ويواجه المتهمون تهم ارتكاب جرائم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، واستحلال أموال الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واعتناق أفكار متطرفة قوامها تكفير العاملين بمؤسسات الدولة، وقتل رجال الجيش والشرطة.



وذكرت التحقيقات أن محاضر التحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، توصلت إلى أن المتهمين كونوا خلية إرهابية بناء على تعليمات من عناصر تكفيرية، واعتنقوا أفكارًا متطرفة تقوم على تكفير العاملين بمؤسسات الدولة، واستهداف قوات الجيش والشرطة بمناطق مختلفة محافظات مدن القناة.



وكشفت التحريات عن تلقى أعضاء التنظيم تمويلات خارجية لشراء الأسلحة والمفرقعات، وأن المتهم ياسر حسن غنيمة قام بإعداد جهاز يستخدم فى تصنيع وتركيب المفرقعات التى يتم تفجيرها عن بعد باستخدام التليفونات المحمولة، بتكليف من مسئول التنظيم مدحت على عبد الكريم، وأن المتهمين عقدوا اجتماعات سرية في منزل المتهم يوسف أبو اليمين للتخطيط لاستهداف نقاط الارتكاز الأمنية فى مدن محافظات القناة.