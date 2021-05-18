العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة سيدة خمسينية العمر داخل سيارتها بالطريق الصحراوي، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، مفاده بالعثور على جثة سيدة داخل سيارة بالكيلو 44 بالطريق الصحراوي، نطاق القسم.







وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد والمقدم إسلام سمير وكيل الفرقة، بالقرب من كومباوند الريف الأوروبي.





وكشفت المعاينة أن الجثة لسيدة خمسينية العمر ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية.





ورجحت المعاينة التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة عن تعرض السيدة إلى أزمة قلبية مفاجئة أثناء قيادتها السيارة، دخلت على إثرها في غيبوبة فارقت بعدها الحياة.





وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.