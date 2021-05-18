Advertisements

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة سيدة خمسينية العمر داخل سيارتها بالطريق الصحراوي، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، مفاده بالعثور على جثة سيدة داخل سيارة بالكيلو 44 بالطريق الصحراوي، نطاق القسم.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد والمقدم إسلام سمير وكيل الفرقة، بالقرب من كومباوند الريف الأوروبي.


وكشفت المعاينة أن الجثة لسيدة خمسينية العمر ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية.


ورجحت المعاينة التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة عن تعرض السيدة إلى أزمة قلبية مفاجئة أثناء قيادتها السيارة، دخلت على إثرها في غيبوبة فارقت بعدها الحياة.


وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

أخبار تهمك

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ يوم

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ يوم

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

12:31 م

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله