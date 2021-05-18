"بعد افتتاحهما".. 363 قطعة بمتحفي المطار تحكي تاريخ وفنون مصر عبر العصور

افتتحت وزارتي السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني اليوم الثلاثاء متحفي مطار القاهرة الأثريين، الذين تم تجهيزهما بمبنى الركاب رقم (٢) ومبنى الركاب رقم (٣) بمطار القاهرة الدولي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، والذي يوافق يوم ١٨ مايو من كل عام.



جاء الافتتاح استمرارا للجهود والتنسيق الفعال بين الوزارتين، وطرح المبادرات والرؤى الجديدة من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وكذا إبراز عراقة حضارتها القديمة.



ويعرض متحف المطار الجديد بمبنى الركاب رقم (٢) ٣٠٤ قطعة أثرية على مساحة ١٠٠ متر مربع، تعكس اهتمام المصري القديم بالعالم الآخر كمحطة للحياة الأبدية، وتبرز السمات الفنية للعصور المصرية القديمة والرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث، ويتضمن المتحف قطع تبرز كينونة مصر مهد للأديان السماوية التي اجتمعت تحت ظلالها في سلام وتناغم.



أما متحف مبنى الركاب رقم (٣) يضم ٥٩ قطعة أثرية تم انتقاؤها بعناية بواسطة اللجنة العليا للعرض المتحفي من مقتنيات مخازن المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القبطي بمصر القديمة، ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق، ومتحف الأشمونين.



وتعود لعصور الدولة القديمة والوسطى والحديثة، والعصر الروماني واليوناني. ومن أهم القطع المعروضة تمثال للكاتب المصري من الأسرة الخامسة، وقطعتين من عصور ما قبل الأسرات ومجموعة من التماثيل للعصرين اليوناني والروماني.



وتمثال الملكة حتشبسوت من الدولة الحديثة، وبعض القطع النادرة وأيقونات قبطية من القرن الثامن عشر، بالإضافة إلى مجموعة من العملات والمصاحف والأطباق المزخرفة التي تعود للعصور الإسلامية المختلفة.