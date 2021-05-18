Advertisements

بالوثائق.. موقع سويدي يفضح تجسس الأتراك على سفارات ودبلوماسيين

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

لا يزال مسلسل فضائح تجسس السفارات والدبلوماسيين الأتراك على معارضي الرئيس التركي في الخارج مستمرا دون توقف في كل دول العالم.

 

وكشفت وثائق قضائية مسربة نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي أن معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المعلمين وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال الذين يعيشون في الأرجنتين، الذين وردت أسماؤهم ضمن برقيات الدبلوماسيين الأتراك في بيونس آيرس، تم إدراجهم في تحقيق إرهابي بتهم ملفقة من قبل المدعي العام التركي.

 

وفقًا لقرار أصدره المدعي العام التركي، آدم آكينجي، بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون أول 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة بيرول توفان تحقيقًا منفصلاً (ملف رقم 2018/43629) بحق 17 معارضا لأردوغان وردت أسماؤهم في ملفات تجسس أرسلها الدبلوماسيون في الأرجنتين دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات. ووجهت إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية من قبل أكينجي. وبني التحقيق على ملفات استخبارية تم إعدادها في السفارة التركية بين عامي 2016 و2018.

 

ويواجه أكينجي، الذي قاد التحقيق في اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف في ديسمبر / كانون الأول 2016، اتهامات بالتستر على الأدلة التي تشير إلى أن القاتل كان له صلات بمجموعات متطرفة مختلفة بما في ذلك تنظيم القاعدة والعديد من الأئمة الموالين للحكومة، بما في ذلك اثنان منهم عملوا في الهيئة الدينية الحكومية.

 

ويواجه معارضو حكومة أردوغان في الخارج، خاصة أعضاء حركة غولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر أردوغان أن تكون حركة الخدمة بزعامة الداعية التركي الشهير فتح الله غولن، والتي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية، "كبش فداء" لحركة الانقلاب المزعوم في يوليو/ تموز 2016.

 

وكان "نورديك مونيتور" قد كشف سابقًا عن إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير/شباط 2018، عبر وثيقة رسمية، لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.

 

وأرسل المدعي العام، الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير/شباط 2018، أقراصا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386 منتقداً لأردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات. ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.

 

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد اعترف بقيام دبلوماسيين أتراك بعمليات تجسس سرية على أراض أجنبية.

 

وأقرّ جاويش أوغلو بأن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة لإجراء مثل هذه الأنشطة في الخارج

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وثائق موقع سويدي تجسس الرئيس التركي اردوغان

أخبار تهمك

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ يوم

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

تقرير: دبلوماسيون أتراك يتجسسون على معارضي أردوغان بأمريكا

وثائق سرية تفضح تجسس نظام أردوغان على معارضين بأمريكا (فيديو)

أردوغان يحول سفارات بلاده إلى أوكار تجسس على معارضيه

السلطات التركية تستهدف معارضي أردوغان في الخارج

نظام أردوغان يقضي على معارضية بالنرويج بتلفيق قضايا إرهابية لهم

وثيقة سرية كشفت تجسس نظام أردوغان على معارضيه بسفارة جورجيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

12:31 م

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله