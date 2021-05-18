بعد افتتاحهما.. تعرف على أسعار دخول متحفيي مطار القاهرة الدولي

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن أسعار دخول متحفيي مطار القاهرة، والتي جاءت بأسعار في متناول السائح الأجنبي والزائر الأجنبي تشجيعًا لهما على الدخول.



وتم تحديد تذاكر أسعار كالآتي حيث بلغ سعر تذكرة دخول كل متحف ٣ دولار أو ٥٠ جنيهًا مصريًا للزائر الأجنبي، و٢٥ جنيها مصريا للزائر المصري.



ويعد المتحفيين أحد وسائل الدعاية والترويج لمصر وحضارتها خاصة منتج السياحة الثقافية، فالمتحفين عناصر جذب جديدة وخدمة مميزة يتم توفيرها داخل مطار القاهرة الدولي للمسافرين والوافدين ومسافري الترانزيت ورجال الأعمال الذين لم تتح لهم فرصة زيارة مصر وأماكنها السياحية والأثرية للتعرف على مصر وحضارتها العريقة وتشجيعهم على زيارتها.



مما يحقق أحد الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للوزارة لرفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري عن طريق تعزيز أنشطة التسويق والترويج السياحي للمقومات المميزة للمنتج المصري محليا ودوليا وجذب أكبر عدد ممكن من السائحين من مختلف الأسواق والفئات.



ووجه وزير السياحة والآثار الشكر إلى وزير الطيران المدني على التعاون الدائم والمثمر والجهد الذي تم بذله طوال العام الماضي لتحقيق الحلم وإفتتاح المتحفين؛ فهما إضافة وخدمة يقدمها مطار القاهرة لمسافريه.

فيما أشار وزير الطيران المدني أن افتتاح متحفي مبنى الركاب رقم (٢) ورقم (٣ بمطار القاهرة الدولي يعد خطوة جديدة تضاف إلى الإنجازات التي تحققها وزارة الطيران من خلال تكامل الرؤى وتوحيد الجهود مع وزارة السياحة والأثار بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية ٢٠٣٠، مضيفًا أن المطارات المصرية هي بوابة مصر الأولى أمام العالم، حيث تأتي فكرة إنشاء وتطوير المتحف من أهم وسائل تنمية سياحة الترانزيت والترويج السياحي الجديدة لتميز موقعه داخل مطار القاهرة الذي يعد مطارًا محوريًا ونافذة حضارية هامة أمام العالم لجذب المسافرين وبخاصة ركاب الترانزيت وتعريف السائحين بالحضارة المصرية العريقة والتراث المصرى العظيم.



وأضاف أن هذا الافتتاح يأتي بمثابة خطوة أولى سيتم تعميمها في باقي المطارات المصرية وبخاصة الموجودة بمدن الجذب السياحي المصري، مشيرًا إلى أن وجود متحف أثرى في كل المطارات المصرية من العوامل المؤثرة والهامة لجذب السياحة ولتدفق الحياة الثقافية والمعرفية بما يصبو لصالح اقتصاديات الدولة المصرية.