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رسميا.. مرسيدس تطلق مايباخ S680 بقوة 621 حصان

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:42 م
مرسيدس مايباخ S680
مرسيدس مايباخ S680
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أعلنت شركة مرسيدس الألمانية بشكل رسمي إطلاق سيارتها الفخمة مايباخ S680 كموديل 2022 لتكمل عائلة سيارات مايباخ فائقة الفخامة بمحرك V12 عالية الأداء.

كما تحمل السيارة كل ما يمكن توقعه من أحدث موديلات مايباخ، وستضيف إليها محرك 6.0 لتر ثنائير التيربو ينتج 621 حصان و1,001 نيوتن-متر، يتصل المحرك بناقل حركة من تسع سرعات ونظام دفع كلي، ما يمكن السيارة من تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 4.5 ثانية وبلوغ سرعة قصوى 209 كم/س محددة إلكترونياً.

تأتي السيارة بخيارات لا تنتهي من الطلاء الخارجي والفرش الداخلي إضافة للخيارات التقنية والميزات الحصرية التي تتمع بها سيارات مايباخ، ودون أن تكشف مرسيدس عن سعر مايباخ S680 فإن السيارة الأساسية من مايباخ تأتي بسعر لا يقل عن 165,000 يورو في ألمانيا.

كما يمكن ملاحظة الاسم الذي منحته مرسيدس لسيارتها في أول ظهور للرقم "680" في عائلة مايباخ، ولكن دون رفع الأداء بشكل ملحوظ.

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