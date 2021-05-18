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الكنيسة الكاثوليكية في مصر تؤيد قرارات السيسي لدعم الأشقاء الفلسطينيين

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بيانًا تؤيد فيه مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية التى أطلقها، بتخصيص 500 مليون دولار لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وجاء بنص البيان:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، تعلن الكنيسة الكاثوليكية تأييدها لقرارات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتؤكد الكنيسة رفضها لما يحدث من إراقة الدماء في دولة فلسطين الشقيقة، كما تؤكد صلاتها وتعضيدها لكي يكون الحوار هو الطريق الأمثل لمسيرة السلام.".

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