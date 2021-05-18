ما هو اضطراب ADHD الذي تعاني منه جنا عمرو دياب

ADHD .. أعلنت ابنة النجم عمرو دياب "جنا"، يوم أمس الاثنين، معاناتها مع متلازمةADHD وهو ما حال دون تكملة دراستها لصعوبات التحصيل.





متلازمة ADHD





وقررت المدرسة التي تتعلم بها ابنة عمرو دياب، فصلها بسبب معناتها من اضطراب ADHD وذلك لعدم قدرتها على تحصيل درجات مرتفعة مثل زملائها.





إصابة ابنة عمرو دياب بـ ADHD





ونشرت "جنا" صورة على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" أوضحت خلالها نعاناته من ADHD الذي يعقبه صعوبات التحصيل ونقص الانتباه.





معاناة جنا من ADHD





وقالت ابنة عمرو دياب عقب قرار فصلها بسبب إصابتها بمتلازمة ADHD : "إلى كل شخص يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وعسر القراءة، والقلق، وما إلى ذلك، من فضلك لا تصدق أنك غير قادر فقط لأن مدرستك أو أي شخص آخر أخبرك بذلك، فأنت بالطبع قادر، فلا تشك في نفسك".





ويتسعرض "الفجر" لمتابعيه الكرام، أبرز المعلومات عن متلازمة ADHD في السطور التالية:





تعتبر متلازمة ADHD اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ما يؤثر يؤثر على الصحة العقلية للمصاب حيث يسبب مستويات مرتفعة عن المعدل الطبيعي في مستوى الحركة والنشاط والاندفاعية.





أعراض ADHD





ويعاني المصابون بمرض ADHD من صعوبة تركيز الانتباه على تنفيذ مهمة واحدة، أو الجلوس في وضع ساكن لفترات طويلة من الزمن، وهو يصيب الأطفال والبالغين.





سلوكيات تعقب ADHD





ومن أعراض ADHD ظهور عدة سلوكيات منها اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، إلى جانب ظهور مشكلة واضحة في التركيز على المهام، وعدم القدرة على التذكر فيما يخص استكمال المهام التي بدأ المصاب في تنفيذها، ومقاطعة الناس أثناء كلامهم دون تفكير، وصعوبة في الجلوس لمدة طويلة، وتقل مع التقدم في العمر.





مضاعفات الإصابة بمتلازمة ADHD





ينصح الخبراء بضرورة علاج ADHD حيث أن تجاهله يسبب تأثيرات سلبية على البالغين، على جوانب حياتهم المختلفة، وعلى علاقاتهم بالآخرين، لذا يجب استشارة الطبيب بمجرد ظهور الأعراض وتلقي العلاج بشكل سريع.



