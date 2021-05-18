'الوطنية للصحافة' تثمن مشاركة السيسي بمؤتمر دعم السودان لمبادرة إعادة إعمار غزة

الشوربجي: مصر بقيادة السيسي استعادت مكانتها الإقليمية والدولية.. ودائما العون والسند لقضايا الأمة





ثمنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن فيه عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.





وأكد "الشوربجي" في بيان له، تأييد ودعم الموقف المصري القوي المساند للقضية الفلسطينية، حيث كانت ومازالت خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، والحفاظ على مقدرات وطنه.





وقال رئيس الهيئة، إن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية الحكيمة، والمواقف الرسمية التي اتخذتها الدولة المصرية في الأزمة الفلسطينية الأخيرة، والتي قدمت خلالها كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، من فتح المستشفيات المصرية وتوفير العلاج الطبي للمصابين.





وأضاف أن مصر تبذل جهودا متواصلة ومستمرة، وتكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف الدولية المعنية، لوقف التصعيد القائم حاليًا، واستعادة الاستقرار، والحد من الخسائر البشرية والمادية.



