تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم "أحداث جامعة القاهرة"

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار تأجيل اولي جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد شحاتة راغب الصادر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميا بـ " أحداث جامعة القاهرة " لجلسة 1 يونيو المقبل لنسخ صور من احد الجنايات المنظورة أمام محكمة النقض.



ووجهت النيابة العامة للمتهم محمد شحاتة راغب تهم حيازة المفرقعات والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص وحيازة أسلحة نارية.