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برلمانية: مبادرة إعادة إعمار غزة يعكس موقف مصر الراسخ نحو مُساندة الشعب الفلسطيني

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشادت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بالمبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تقديم مصر بمبلغ 500 مليون دولار، لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة، أثر عمليات القصف المُؤسفة التي شنها الكيان الصهيوني المُحتل مُؤخرًا.

وقالت النائبة أميرة أبوشقة، في بيان، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم 500 مليون دولار لإعمار غزة يعكس موقف مصر الثابت والراسخ نحو مساندة الشعب الفلسطيني بالرغم من الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها دول العالم في الوقت الراهن، مُؤكدة أن إطلاق الرئيس لمثل تلك المبادرة يثبت أن مصر دائمًا وأبدًا تعد نموذجًا يحتذى به في العطاء والوقوف بجانب الدول الأشقاء في أصعب الأوقات.

كما أكدت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، أن مُطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة المصرية الفرنسية، بوقف أعمال العنف بشكل فوري في الأراضى الفلسطينية، يأتي بناءً على موقف مصر الثابت بشأن القضية الفلسطينية من أجل التوصل إلى حل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة وفق حدود 1967.

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