عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

تمكن نادي ريال مدريد الإسباني من الحصول على توقيع واحد من نجوم الكرة العالمية، لينضم إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.





وقال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، إن النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونيخ الألماني وقع على عقود انضمامه إلى صفوف الفريق الملكي في الموسم القادم.





وكتب رومانو الصحفي المعروف بصدق أخباره :" آلابا وقع على عقود انتقاله إلى ريال مدريد وسينتقل إلى الفريق حرا، مؤكد، والإعلان الرسمي متوقع في نهاية الموسم الجاري، بعد الانتهاء من كافة المستندات».





يذكر أن أندية برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي كانا يسعيان للحصول على خدمات آلابا، إلا أن الأخير فضل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.