'الأعلى للإعلام': مبادرة السيسي تعبر عن موقف مصري استراتيجي من القضية الفلسطينية

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم 500 مليون دولار، لإعادة الإعمار في غزة تعبر عن موقف مصري استراتيجي من القضية الفلسطينية؛ حيث لم تتأخر مصر في أي مرحلة عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، ورفع المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها.





وأكد المجلس في بيان له، دعمه وتأييده الكامل للمبادرة والمواقف الوطنية الثابتة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووقوفه دائمًا في صف نصرة القضايا العربية، ودعم التضامن والدعوة الدائمة إلى وحدة الصف العربي والارتفاع فوق كل الخلافات.





وأضاف المجلس أن مبادرة الرئيس تعتبر نقطة انطلاق لتوحيد الرؤى العربية نحو دعم القضية الفلسطينية والوقوف بقوة وراء حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تتحد الجهود العربية لدعم الأشقاء في فلسطين ورفع المعاناة عنهم.



