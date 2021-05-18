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'الأعلى للإعلام': مبادرة السيسي تعبر عن موقف مصري استراتيجي من القضية الفلسطينية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم 500 مليون دولار، لإعادة الإعمار في غزة تعبر عن موقف مصري استراتيجي من القضية الفلسطينية؛ حيث لم تتأخر مصر في أي مرحلة عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، ورفع المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها.

 وأكد المجلس في بيان له، دعمه وتأييده الكامل للمبادرة والمواقف الوطنية الثابتة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووقوفه دائمًا في صف نصرة القضايا العربية، ودعم التضامن والدعوة الدائمة إلى وحدة الصف العربي والارتفاع فوق كل الخلافات.

 وأضاف المجلس أن مبادرة الرئيس تعتبر نقطة انطلاق لتوحيد الرؤى العربية نحو دعم القضية الفلسطينية والوقوف بقوة وراء حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تتحد الجهود العربية لدعم الأشقاء في فلسطين ورفع المعاناة عنهم.

 وأشار المجلس إلى أن مبادرة الرئيس السيسي تمثل تواصلًا قويًا لاستمرار الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وأن يتمتع الشعب الفلسطيني بحقه المشروع في الحياة الكريمة، بعيدًا عن مخاطر الحرب وسقوط الشهداء، وأنه آن الأوان لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، حجر الزاوية في استتباب الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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