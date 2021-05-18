Advertisements

ما لا تعرفه عن سم قنديل البحر.. معلومات صادمة!

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:56 م
قنديل البحر - صورة أرشيفية
قنديل البحر - صورة أرشيفية
Advertisements
تفرز بعض أنواع قناديل البحر السم المميت، حيث تعيش هذه القناديل الذي يعيش قرب سواحل استراليا، يقتل رجلا خلال مدة لا تتجاوز أربع دقائق.. ومع ذلك فهذا الحيوان الرخوي البحري تلتهمه السلاحف البحريه التي يشبه فمها المنقار، دون أن يلحق بها أي أذى.

قنديل البحر حيوان بحري من الرخويات يصنف في شعبة اللاسعات .شكله عبارة عن قرص شفاف ، قوامه هلامي وله أطراف طويلة رفيعة تسمى "لوامس" ؛ وهو بسيط غير معقد بحيث لا يحتوي على رأس أو نظام هضمي طبيعي ولا معدة، فالأمعاء هي التي تستقبل الطعام. وهو من اللافقاريات.

يشكل الماء نسبة عالية من جسمه jصل إلى حوالي 95% من وزنه ، وفتحه فمه بالوسط وله العديد من اللوامس أو المجسات الحسية . يتحرك في الماء بانقباض جسمه ثم فرده حركة حرة وتساعدة حركة التيار المائي في الانتقال لمسافات بعيدة.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 5 ساعات

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 20 ساعة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ يوم

الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

12:31 م

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله