صفقة إفريقية مدوية على طاولة الأهلي

يعقد جهاز الكرة بالنادى الأهلى مع الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، جلسة عقب مواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجارى، ضمن نهائى كأس السوبر الإفريقى.

وتاتي جلسة الأهلي مع بيتسو موسيمانى، من أجل حسم موقف الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم فريق ستاندرليج البلجيكى.

ويعتبر موليكا من ضمن الأسماء المرشحة بقوة لارتداء قميص الأهلى فى الموسم المقبل بعد طرح الصفقة من جانب أحد وكلاء اللاعبين.

وينتظر النادى الأهلى القرار النهائى من جانب المدير الفنى بيتسو موسميانى، من أجل التحرك فى الصفقة أو صرف النظر عن ضمه.