نقابة البيطريين: دعم مصر لإعمار غزة "خطوة قوية"

أكد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم نقيب عام أطباء بيطريين مصر، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ورئيس الاتحاد العام للأطباء البيطريين العرب، تأييده الكامل للخطوه القوية التى أعلن عنها فخامة السيد رئيس الجمهورية" عبد الفتاح السيسي" بدعم مصر لإعادة إعمار قطاع غزة بمبلغ "خمسمائة مليون دولار"، ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى ذلك.



وأكدت النقابة أن هذا الموقف المشرف يدعو للفخر يؤكد علي دور مصر المحوري والقيادي في المنطقة ويؤكد علي وقوف مصر بجانب اشقائها العرب.