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تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف مصر القديمة
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 05:09 م
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار تأجيل اولي جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمود فؤاد عبد الحميد الصادر ضده حكم غيابي في أحداث عنف مصر القديمة.. لجلسة 1 يونيو المقبل لإحضار شاهد الواقعة وسماع أقواله.
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم محمود فؤاد عبد الحميد طالب بكلية السياحة والفنادق بحيازة مفرقعات والتجمهر والتظاهر بدون تصريح بمنطقة مصر القديمة.
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم محمود فؤاد عبد الحميد طالب بكلية السياحة والفنادق بحيازة مفرقعات والتجمهر والتظاهر بدون تصريح بمنطقة مصر القديمة.
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