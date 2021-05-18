'الوطنية للإعلام' تؤيد مبادرة السيسي لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن تأييدها لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.





وأثنت الهيئة في بيان لها، على الموقف الذي اتخذته القيادة السياسية المصرية منذ اللحظة الأولى، في فتح معبر رفح لتقديم المساعدة للأشقاء، وإغاثة الجرحى، وكذلك استقبال المستشفيات المصرية المصابين لعلاجهم، جراء هذا العدوان الإسرائيلي.





وقال "زين" إننا نشيد بتلك المواقف العظيمة، التي تعبر عن قائد وطني، في دعم الشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة له، وإن لديه موقف ثابت في كل ما يخدم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.