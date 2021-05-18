مرتضى منصور يجهز لخوض انتخابات الزمالك القادمة

مرتضى منصور .. تغيرت وتوالت مجالس الإدارات على نادي الزمالك، ولاسيما عقب تولي العديد من الشخصيات المثيرة للجدل رئاسة القلعة الأبيض.





مرتضى منصور





وتصدر المستشار مرتضى منصور تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الثلاثاء، عقب تداول أنباء عن استعداده لخوض انتخابات نادي الزمالك القادمة، رغم حل مجلسه السابق.





عودة مرتضى منصور





ومن جانبه، أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي تم تجميده بدعوى وجود مخالفات مالية وإدارية، نيته إصدار بيان لسرد بعض الأمور الخاصة بنادي الزمالك.





منشور مرتضى منصور





وكتب مرتضى منصور على حسابه الشخصي عبر "فيس بوك" منشوراً قال فيه: "بعد قليل بيان هام من المستشار مرتضى منصور الرئيس الشرعي المنتخب لنادي الزمالك".





هاني زادة يفجر مفاجأة عن مرتضى منصور





ومن جانبه، قال هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في مفاجأة من العيار الثقيل بسعي مرتضى منصور إلى خوض انتخابات رئاسة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة رغم حل مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة بسبب بعض المخالفات .





مرتضى منصور وخوض الانتخابات





وأكد زادة أن مرتضي منصور ونجله أحمد قررا خوض انتخابات الزمالك المقبلة، ونقوم بإعداد قائمة قوية ومن المقرر أعلانها عقب الأنتهاء منها ، نعرباً عن ثقته في ترشح مرتضي منصوره وعودته من جديد لرئاسة القلعة البيضاء عقب إجراء الأنتخابات وعودة الزمالك الى مساره الصحيح .





مرتضى منصور والفيفا





يُذكر أن مرتضى منصور قد أعلن في وقت سابق عن انتهائه من ترجمة ملفين لإرسالهما إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجنة الأوليمبية الدولية يشكو خلالهما ما تعرض له نادي الزمالك ومجلسه من تجميد خلال الفترة الأخيرة.



