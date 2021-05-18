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مخطط تنظيم الإخوان في ليبيا.. تحذير من سيناريو حرب 2014

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
وكالات
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تحذير أطلقه خبراء سياسيون في ليبيا من تكرار سيناريو حرب عام 2014، التي أشعلها تنظيم الإخوان في البلادبعد خسارته الانتخابات التشريعية، إذ تتشابه الأحداث الحالية كثير بما كان الوضع عليه قبل الحرب.

 

تأتي هذه التحذيرات بعد رصد تحركات كثيفة لميليشيات التنظيم، وعودة طائرات الشحن التركية للهبوط في ليبيا محملة بالسلاح والمرتزقة، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة تحركات ميليشيات تنظيم الإخوان، ‏وقال إن هناك تزايدا في نشاط المرتزقة المتواجدين في الأراضي الليبية، ‏فضلا عن رصد تحركات وتحشيدات عسكرية جديدة.

 

كما كشفت المصادر أن تنظيم الإخوان خشى الخروج دون أي مكاسب سياسية، وأنه أعطى أوامره للميليشيات بالجاهزية للتحرك في أي وقت، والسيطرة على الغرب الليبي بأكمله وإزاحة أي قوى معارضة له، فهل يكرر تنظيم الإخوان سيناريو حرب 2014؟.

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