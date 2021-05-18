الجودو يطير اليوم إلى السنغال للمشاركة بالبطولة الأفريقية

تطير مساء يوم الثلاثاء بعثة منتخبنا الوطني للكبار للجودو الي العاصمة السنغالية دكار للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تقام خلال الفترة من ١٨ و حتي ٢٤ مايو الجاري ، و تضم البعثة ١٢ فردا برئاسة الدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية للجودو و معه المدربان عاطف مصطفي و محمد سعد ، و حكمان مرافقان هما تامر عبد الفتاح و محمد مطيع بالإضافة إلي ٧ لاعبين بواقع ٦ لاعبين و هم يسري سامح وزن ٦٠ كيلو جراما ، و احمد علي وزن ٦٦ كيلو جراما ، و علي عيد و عبد الرحمن عبد الغني وزن ٧٣ كيلو جراما و محمد علي عبد العال وزن ٨١ كيلو جراما و عبد الله عثمان وزن ٩٠ كيلو و لاعبة واحدة هي سلمي سامر وزن ٦٣ كيلو .

يشارك منتخبنا في البطولة التي يحمل لقبها بعد الفوز بتسع ميداليات متنوعة منها خمس ذهبيات في إنجاز افريقي لم يتحقق من قبل ، و يضم المنتخب مجموعة من الشباب فضل الجهاز الفني الدفع بهم من أجل اكتساب الخبرات و تدعيم الصف الثاني للمنتخب الأول بلاعبين أكفاء .