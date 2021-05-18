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الجودو يطير اليوم إلى السنغال للمشاركة بالبطولة الأفريقية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تطير مساء يوم الثلاثاء بعثة منتخبنا الوطني للكبار للجودو الي العاصمة السنغالية دكار للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تقام خلال الفترة من ١٨ و حتي ٢٤ مايو الجاري ، و تضم البعثة ١٢ فردا برئاسة الدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية للجودو و معه المدربان عاطف مصطفي و محمد سعد ، و حكمان مرافقان هما تامر عبد الفتاح و محمد مطيع بالإضافة إلي ٧ لاعبين بواقع ٦ لاعبين و هم يسري سامح وزن ٦٠ كيلو جراما ، و احمد علي وزن ٦٦ كيلو جراما ، و علي عيد و عبد الرحمن عبد الغني وزن ٧٣ كيلو جراما و محمد علي عبد العال وزن ٨١ كيلو جراما و عبد الله عثمان وزن ٩٠ كيلو و لاعبة واحدة هي سلمي سامر وزن ٦٣ كيلو .
يشارك منتخبنا في البطولة التي يحمل لقبها بعد الفوز بتسع ميداليات متنوعة منها خمس ذهبيات في إنجاز افريقي لم يتحقق من قبل ، و يضم المنتخب مجموعة من الشباب فضل الجهاز الفني الدفع بهم من أجل اكتساب الخبرات و تدعيم الصف الثاني للمنتخب الأول بلاعبين أكفاء .
و كان المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس الاتحاد المصري للجودو و رئيس الاتحاد الافريقي للسومو ، قد توجه اول أمس بصحبة هشام مصباح عضو مجلس الإدارة للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية العادية التي تجري اليوم بانتخاب رئيس و سكرتير عام و امينا للصندوق ، وقد دعم الاتحاد المصري مرشح مدغشقر سيتني رانديانا في الانتخابات للفوز بمنصب الرئيس

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