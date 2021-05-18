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جوارديولا يصدم أجويرو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
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قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه يأمل أن يكون المهاجم سيرجيو أجويرو جاهزا لخوض آخر مباراة مع النادي في ستاد الاتحاد عندما يستضيف إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل.

ومن المنتظر أن يرحل أجويرو الهداف التاريخي لسيتي في نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده.

وغاب المهاجم البالغ عمره 32 عاما عن الفوز 4-3 على نيوكاسل يونايتد، وسيغيب أيضا عن مواجهة برايتون آند هوف ألبيون اليوم الثلاثاء.

وقال جوارديولا: "يعاني سيرجيو من إجهاد ويشعر بألم بسيط في عضلات ساقه وفخذه لكنها ليست مشكلة كبيرة".

وأضاف: "شعر بشيء ما قبل مباراة نيوكاسل (يوم الإثنين) ولم يكن جاهزا. لكن أتمنى أن يكون لائقا للعب أمام إيفرتون".

وسيلعب سيتي مع تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 مايو/ أيار في بورتو لكن جوارديولا أكد أنه لا مجال للعواطف عند اختيار التشكيلة حتى مع المهاجم صاحب التاريخ الطويل أجويرو.

وقال جوارديولا: "في الوقت الحالي هو مصاب. حتى يساعدنا على تسجيل الأهداف فهو في حاجة إلى اللعب. لكن هذه المباراة النهائية لدوري الأبطال وسأتخذ أفضل قرار ممكن للفوز بهذه المباراة".

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