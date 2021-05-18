نجم الأهلي السابق يشيد بتألق الإسماعيلي مع إيهاب جلال

أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بآداء لاعبي الاسماعيلي تحت قيادة الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال خلال مباريات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز .

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : الاسماعيلي عاد من جديد تحت قيادة إيهاب جلال ، وحقق الفوز في خمس مباريات متتالية وهذا أمر لم يحدث منذ فترة طويلة ، فقد نجح جلال في إعادة الروح إلى لاعبيه ، وهو ما افتقده الدراويش منذ بداية الموسم الجاري مع جميع الأجهزة الفنية التي أشرفت على تدريبه .

واختتم أبو الدهب : جماهير الاسماعيلي تنفست الصعداء فور قدوم إيهاب جلال لتدريب الفريق ، ووضعوا كل آمالهم في عودة الفريق إلى الطريق الصحيح على جلال ومعاونيه ، وهو ما تحقق بالفعل ، لذلك أرى أن إيهاب جلال هو الصفقة الأبرز للإسماعيلي هذا الموسم .