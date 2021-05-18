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نجم الأهلي السابق يشيد بتألق الإسماعيلي مع إيهاب جلال
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 05:30 م
الفجر الرياضي
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أشاد
محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بآداء لاعبي الاسماعيلي تحت قيادة
الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال خلال مباريات الدور الثاني من الدوري
المصري الممتاز .
وأضاف
أبو الدهب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : الاسماعيلي عاد من جديد تحت قيادة إيهاب جلال ، وحقق الفوز
في خمس مباريات متتالية وهذا أمر لم يحدث منذ فترة طويلة ، فقد نجح جلال في إعادة
الروح إلى لاعبيه ، وهو ما افتقده الدراويش منذ بداية الموسم الجاري مع جميع
الأجهزة الفنية التي أشرفت على تدريبه .
واختتم
أبو الدهب : جماهير الاسماعيلي تنفست الصعداء فور قدوم إيهاب جلال لتدريب الفريق ،
ووضعوا كل آمالهم في عودة الفريق إلى الطريق الصحيح على جلال ومعاونيه ، وهو ما
تحقق بالفعل ، لذلك أرى أن إيهاب جلال هو الصفقة الأبرز للإسماعيلي هذا الموسم .
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