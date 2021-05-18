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شيخ الأزهر: استمرار الإرهاب الصهيوني نقطة سوداء تضاف للسجل الدموي للكيان الغاصب

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أدان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، استمرار الإرهاب الصهيوني في استهداف الفلسطينين الأبرياء، وتدمير الطرق والأبنية والمنازل وبنايات الهلال الأحمر.

مشددا على أن تشريد العائلات وتهجيرهم قسريًّا، واستهداف المقار الإعلامية، نقطةٌ سوداء تُضاف للسجل الدموي لهذا الكيان الغاصب، في ظل تواطئ عالمي مخزٍ.
وتابع شيخ الأزهر في تدونة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا:" أسأل الله أن يثبت الشعب الفلسطيني الصامد، وينصره نصرًا عزيزًا".

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