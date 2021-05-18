الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة صن داونز

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، في بداية تحضيراته لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 12 ساعة منذ الإقلاع من مطار القاهرة إلى الوصول لفندق الإقامة في مدينة بريتوريا.





وحقق الأهلي الفوز على صن داونز في جولة الذهاب بهدفين دون رد، وتقام مباراة العودة يوم 22 مايو الجاري في مدينة بريتوريا.





ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب في مصر حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن



