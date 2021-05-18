اتحاد النقابات الفنية يدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة









يدين اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة ، العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الاسرائيلى على الشعب الفلسطينى الذى لا يتوقف نزيف دماء ابناءه المدنيين جراء قتل الاطفال والنساء والشيوخ فى صمت فاضح من المجتمع الدولى تجاه تلك الاعتداءات الوحشية المستمرة على أصحاب الأرض ( فلسطين ) وخاصة القدس وغزة وكذلك انتهاك حرمة المسجد الاقصى.





وقال الاتحاد في بيان له: "نحن إذ نعلن كامل التضامن مع الشعب الفلسطينى العربى الشقيق فى الدفاع عن أرضه وحقه فى حياة انسانية آمنة بعيداً الممارسات الوحشية للكيان الصهيونى الغاصب ، مطالبين المجتمع الدولى للقيام بكافة مسئولياته تجاه ما يحدث لأخوتنا فى فلسطين التى ستظل عاصمتها دائماً ابداً " القدس ".



