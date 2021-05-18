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"العلوم الصحية": توجيه الرئيس لإعمار غزة هو امتداد لمساندة مصر للقضية الفلسطينية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أثمنت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، على المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقدم مصر بموجبها 500 مليون دولار، تخصص لصالح إعادة الإعمار في قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، نتيجة الأحداث الأخيرة.

 

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة العامة وفرعياتها ومجالسها وأعضاءها، باعتبارها الكيان الرسمي والأب الشرعي لكافة الفئات العامة بالعلوم الصحية بمصر، يدعمون المبادرة الرئاسية، والتي تعبر عن دعم الأشقاء لبعضهم البعض، والوقوف جنبا إلى جنب في الأزمات، وتأتي هذه المبادرة نتيجة لدور مصر الرائد في الشرق الأوسط والوطن العربي، وهو دور ليس بجديد عليها، فطالما ساندت القضية الفلسطينية منذ قبل عام 1948، عندما بدأ الصراع العربي الإسرائيلي.

 

 

كما أشاد الدبيكي بتوجيه الرئاسة، بقيام الشركات المصرية المتخصصة، بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار في غزة، مشيرا إلى أن مصر تساند القضية الفلسطينية أرضا وشعبا وحكومة، وبكل قوة، وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والحفاظ على مقدراته، ولذلك فإن مؤسسات الدولة المصرية، تقف خلف قيادتها الرشيدة في تلك الخطوة، وتثمن فتح المنشآت الصحية المصرية، أمام المرضى والمصابين في قطاع غزة، وذلك على نفقة الدولة المصرية، كنوع من الإنسانية، والحفاظ على حيوات الفلسطينيين.

 

مؤكدا على أن الفريق الطبي مع أبناء العلوم الصحية، يستقبلون مصابي وجرحى غزة فى العريش، ويوجد أعضاء ونقابيون من العلوم الصحية، مستعدون للسفر لسيناء بأجهزتهم، دعما للشعب الفلسطينى، والمساهمة في فحص وعلاج المصابين.

 

 

كما تسعى مصر لدى كل أطراف صناعة القرار، لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، لوقف النزيف المتواصل والخسائر البشرية والمادية، وإحداث حالة من الاستقرار.

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