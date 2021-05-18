محمود خليفة: عندما ينتفض الشعب الفلسطيني سيسمعه العالم كله



وعن الإنقسام بين الفصائل الفلسطينية أكد "خليفة"، على أنه لابد من نبذ الإنقسام وإستمرار المقاومة من أجل الأراضي الفلسطينية وتحريرها على يد أبنائها بكافة الوسائل الممكنة.

أشاد اللواء محمود خليفة، المستشار العسكري لجامعة الدول العربية، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعمار قطاع غزة، قائلا:" مصر دولة كبيرة وعظيمة"، فمازال وفدها فى إسرائيل وفلسطين من أجل وقف إطلاق النيران، غير أن الرئيس "السيسى" قام بمبادرة عظيمة لإعمار غزة وكان أول من تبرع ب" ٥٠٠مليون دولار" بخلاف المساعدات الطبية لعلاج الجرحى، وفتح معبر رفح من أجل المصابين، فالدولة المصرية دائما ما تثبت أنها دولة أفعال وليست أقوال.مشيرا إلي أن الحلول لابد وأن تكون شاملة بكافة الأدوات والالية الممكنة كما يجب أن يكون إستخدام كافة عناصر الحلول بتجمع عربي إسلامي ودولي ولا يجب أن يكون المتحمل للتنفيذ دولة واحدة وباقي الدول تقوم بدور المتفرج.وتابع خلال حديثة مع جريدة الفجر، قائلا:" المقاومة والانتفاضة هي الحل، طالبت ومازالت أطالب بإستمرار المقاومة، هاهو الشعب الفلسطيني مابين الغضب والاضراب والمقاومة هكذا العالم سينصت إليكم فنحن نترحم على الشهداء لكن تحرير فلسطين يحتاج آلاف من الشهداء هذا ثمن الحرية "، مشددا على انه عندما ينتفض الشعب الفلسطيني سيسمعه العالم كله.