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جيش الاحتلال يلقي قنبلة دخانية على المتظاهرين عند حدود بلدة العديسة اللبنانية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
وكالات
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ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة دخانية باتجاه الحشود المشاركة في التظاهرة الداعمة لفلسطين عند حدود بلدة العديسة جنوبي لبنان، بعد رمي المشاركين الحجارة باتجاه الجانب الإسرائيلي.

 

كما ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين وقد أصيب عدد منهم بحالات اختناق.

 

وكان  الجيش الإسرائيلي أطلق النار على دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني قرب السياج التقني المحاذي لمستعمرة "المنارة".

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